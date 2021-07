Ddl Zan, martedì 13 luglio inizia la discussione in Senato. Presidio delle associazioni: “Subito la legge senza compromessi” (Di lunedì 12 luglio 2021) Domani, martedì 13 luglio, associazioni e collettivi saranno in Piazza Vidoni, nei pressi del Senato, alle ore 16, in occasione dell’inizio della discussione generale sull ddl Zan in Aula. Una settimana fa i promotori di Pd-M5s-Leu sono riusciti a far passare la calendarizzazione del testo (ha votato a favore anche Italia viva), ma ora il rischio è che proprio i voti mancanti dei renziani facciano fallire il disegno di legge. L’idea di organizzare un’altra manifestazione in concomitanza con i lavori parlamentari è partita dalla campagna Dà Voce al Rispetto e sta coinvolgendo numerose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Domani,13e collettivi saranno in Piazza Vidoni, nei pressi del, alle ore 16, in occasione dell’inizio dellagenerale sull ddl Zan in Aula. Una settimana fa i promotori di Pd-M5s-Leu sono riusciti a far passare la calendarizzazione del testo (ha votato a favore anche Italia viva), ma ora il rischio è che proprio i voti mancanti dei renziani facciano fallire il disegno di. L’idea di organizzare un’altra manifestazione in concomitanza con i lavori parlamentari è partita dalla campagna Dà Voce al Rispetto e sta coinvolgendo numerose ...

Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - FidanzaCarlo : Mobilitazione di @FratellidItalia in tutte le città contro l’assurdo ddl Zan. Una sinistra ideologica cerca di mett… - Avvenire_Nei : L’analisi dei giuristi: «Così com’è, il ddl Zan è solo propaganda» - sabysperanza : @irene_9_9_9 @gianna14242606 Spero davvero che passi il Ddl Zan???sarebbe la vittoria del secolo???#tzvip? - donnagigia1 : RT @Link4Universe: Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan -