Ddl Zan, inizia il gioco del cerino sugli emendamenti (Di lunedì 12 luglio 2021) Se l’ago della bilancia nella partita del ddl Zan saranno i 17 senatori renziani, per la cruna di quell’ago prima dei voti segreti dovranno passare gli emendamenti. Già: perché al momento ci si parla (molto) a mezzo stampa, ma non c’è nulla di depositato. Alla vigilia dell’approdo in aula del testo contro l’omotransfobia, le carte sono ancora coperte. L’unico partito che di certo non presenterà emendamenti è il Pd, alla finestra in attesa delle mosse altrui: Salvini vuole isolare Letta, Letta vuole stanare Renzi. E il grimaldello di ogni strategia è rappresentato proprio dalle richieste di modifica: “Se la Lega ne presenta 4mila, la volontà di affossare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Se l’ago della bilancia nella partita del ddl Zan saranno i 17 senatori renziani, per la cruna di quell’ago prima dei voti segreti dovranno passare gli. Già: perché al momento ci si parla (molto) a mezzo stampa, ma non c’è nulla di depositato. Alla vigilia dell’approdo in aula del testo contro l’omotransfobia, le carte sono ancora coperte. L’unico partito che di certo non presenteràè il Pd, alla finestra in attesa delle mosse altrui: Salvini vuole isolare Letta, Letta vuole stanare Renzi. E il grimaldello di ogni strategia è rappresentato proprio dalle richieste di modifica: “Se la Lega ne presenta 4mila, la volontà di affossare ...

Advertising

Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - FidanzaCarlo : Mobilitazione di @FratellidItalia in tutte le città contro l’assurdo ddl Zan. Una sinistra ideologica cerca di mett… - ItaliaViva : Ddl Zan, @ivanscalfarotto : 'In Aula sarà un Vietnam. Letta lo sa, non basta Italia Viva' - EmperorShadows : domani scopriamo se sia davvero l’anno dell’italia. tutta la visibilità avuta finora non conterà NULLA se il ddl zan non passerà - iconanews : Ddl Zan: Renzi, se si vuole davvero legge serve un accordo -