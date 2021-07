Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 11/07/21 (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo squarcio in cima e le anime in tempesta in fondo: ecco la cartina tornasole dei Dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi Altro lunedì, altri Dati di vendita per i videogiochi nel Regno Unito. Dopo la turbolenza di una finale degli europei risicatissima, siamo qui di nuovo per parlare del solo mercato videoludico inglese e, nello specifico, del formato fisico. Rispetto ai Dati di due settimane fa che abbiamo riportato settimana scorsa, cosa sarà cambiato? Abbiamo parlato di un’egemonia mariesca quando abbiamo collegato al nostro precedente speciale, ma in ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo squarcio in cima e le anime in tempesta in fondo: ecco la cartina tornasole deididal Regno Unito per iAltro lunedì, altridiper inel Regno Unito. Dopo la turbolenza di una finale degli europei risicatissima, siamo qui di nuovo per parlare del solo mercato videoludico inglese e, nello specifico, del formato fisico. Rispetto aidi due settimane fa che abbiamo riportato settimana scorsa, cosa sarà cambiato? Abbiamo parlato di un’egemonia mariesca quando abbiamo collegato al nostro precedente speciale, ma in ...

Advertising

vyrgynryver : RT @CosedaMondo: #Cina, con vendita di test pre-natali, sta creando enorme database con #DNA delle donne in gravidanza in tutto il mondo. I… - SchneiderItalia : #Webinar #Agrifood - Il 14 luglio ti aspettiamo #online per parlare di come massimizzare l’uso dei dati per creare… - ldigiov : RT @BarbaraRaval: #VAERS, dati in aumento anche se storicamente viene riportato solo l'1% degli eventi avversi. Nonostante ciò,Pfizer ha a… - LuciaBusato : RT @BarbaraRaval: #VAERS, dati in aumento anche se storicamente viene riportato solo l'1% degli eventi avversi. Nonostante ciò,Pfizer ha a… - SoniaLaVera : RT @BarbaraRaval: #VAERS, dati in aumento anche se storicamente viene riportato solo l'1% degli eventi avversi. Nonostante ciò,Pfizer ha a… -