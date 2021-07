Danilo Petrucci | l’ipotesi Ducati Superbike è possibile

(Di lunedì 12 luglio 2021)potrebbe saltare innel caso dovessero chiudersi le porte della MotoGP. Alberto Vergani non scarta nessuna ipotesi. Sono giorni frenetici pere il suo manager Alberto Vergani. Il pilota ternano della MotoGP potrebbe riservare qualche colpo a sorpresa nelle prossime settimane, qualora non dovesse rinnovare il contratto con KTM. La casa di Mattighofen ha annunciato anticipatamente l’ascesa dalla Moto2 di Remy Gardner, ma ancora non ha ufficializzato chi sarà il suo compagno di squadra. Inevitabile guardarsi intorno per non farsi trovare impreparati: “Stiamo ...

La prima stagione diin sella ad una KTM non sta certamente andando come previsto. Il pilota ternano, lasciata la Ducati, aveva scelto di unirsi ad un progetto ambizioso ed in grande crescita come quello ...(KTM Tech3) 5 11. Valentino Rossi (Yamaha Petronas) 5 15. Luca Marini (Ducati VR46) 4 15. Joan Mir (Suzuki) 4 15. Miguel Oliveira (KTM) 4 15. Maverick Vinales (Yamaha) 4 19. Brad ...Torna Garage Dreams, la serie di iniziative legate a progetto di solidarietà by Motosplash Milano in collaborazione con Ciapa la Moto. Da sempre, infatti, Motosplash è un ristoro per le moto sporche o ...Danilo Petrucci potrebbe saltare in Superbike nel caso dovessero chiudersi le porte della MotoGP. Alberto Vergani non scarta nessuna ipotesi. Sono giorni frenetici per Danilo Petrucci e il suo manager ...