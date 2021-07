Dallo sport alla musica, il 2021 è l'anno della riscossa italiana (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Il trionfo negli europei di calcio dopo 53 anni, l'ascesa dei tennisti azzurri con la prima finale di Wimbledon della storia, la conquista dell'Eurovision Song Contest 31 anni dopo il successo di Toto Cutugno: il 2021 sta segnando una riscossa per l'Italia almeno nello sport e nello spettacolo, dopo un 2020 che è stato forse l'anno più difficile del dopoguerra per l'emergenza Covid. Dal Recovery ad AstroSamantha Sono diversi gli spunti di ottimismo degli ultimi mesi: se gli oltre 190 miliardi di euro in arrivo dal Recovery Plan fanno ben sperare per la ripresa e la nomina di ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Il trionfo negli europei di calcio dopo 53 anni, l'ascesa dei tennisti azzurri con la prima finale di Wimbledonstoria, la conquista dell'Eurovision Song Contest 31 anni dopo il successo di Toto Cutugno: ilsta segnando unaper l'Italia almeno nelloe nello spettacolo, dopo un 2020 che è stato forse l'più difficile del dopoguerra per l'emergenza Covid. Dal Recovery ad AstroSamantha Sono diversi gli spunti di ottimismo degli ultimi mesi: se gli oltre 190 miliardi di euro in arrivo dal Recovery Plan fben sperare per la ripresa e la nomina di ...

