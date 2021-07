Dal Quirinale a Palazzo Chigi | il tragitto in bus degli Azzurri per le strade di Roma tra cori e festeggiamenti Il video

(Di lunedì 12 luglio 2021) Poco più di mezz’ora per percorrere due chilometri. Il pullman (coperto)ha percorso alcunedia passo d’uomo tra applausi e. La Nazionale si stava muovendo dalper le due cerimonie organizzate per celebrare la vittoria agli Europei. Il(velocizzato) mostra iltra il Colle e: ad attenderli a piazza Colonna migliaia di tifosi. La squadra, grazie all’intervento di Leonardo Bonucci, ha poi percorso di nuovo ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? Gli #Azzurri sono arrivati al #Quirinale dove saranno ricevuti dal Presidente della Repub… - Quirinale : #ItaliaCampionedEuropa al #Quirinale dal Presidente Sergio #Mattarella ???? #EURO2020 - GoalItalia : 'Avremmo voluto #Astori qui con noi, è sempre nei pensieri e nei cuori di chi lo ha conosciuto' La speciale dedica… - TizianaBtz : RT @Quirinale: #ItaliaCampionedEuropa al #Quirinale dal Presidente Sergio #Mattarella ???? #EURO2020 - IacopoRosi : RT @Vivo_Azzurro: #RinascimentoAzzurro ?????? Gli #Azzurri sono arrivati al #Quirinale dove saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Quirinale

Oggi la nazionale di Roberto Mancini è stata ricevuta a Roma alPresidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nell'occasione ha parlato il capitano azzurro, Giorgio Chiellini . Nel ...... Sergio Mattarella, si è congratulato con gli azzurri neo campioni d'Europa, ricevuti al...una delle più belle pagine della storia del calcio - le parole rivolte invece a Mattarellact ...ad alzarla verso il cielo di Londra è stato Chiellini PARTITI - L'Italia lascia l'hotel Parco dei Principi di Roma e si mette in viaggio in direzione Quirinale, dove è attesa dall'incontro con il ...Il giorno della festa e dei complimenti. Si è tenuto quest'oggi l'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Matteralla, la Nazionale italiana di calcio e Matteo Berrettini per re ...