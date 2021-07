Dai creatori di The Haunting of Hill House arriva l’adattamento del fumetto Qualcosa Sta Uccidendo i Bambini (Di lunedì 12 luglio 2021) I creatori di The Haunting of Hill House sono a lavoro su un nuovo adattamento, stavolta di un fumetto horror nell’ambito del loro accordo di esclusiva con Netflix: Something is Killing the Children, pubblicato in Italia da Edizioni BD come Qualcosa Sta Uccidendo i Bambini, sta per diventare una serie tv. Questo apprezzato fumetto di genere urban fantasy sceneggiato da James Tynion IV, tra i più apprezzati autori di Batman, è anche un po’ italiano: i disegni sono firmati dalla star italiana Werther Dell’Edera. La storia action-horror ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Idi Theofsono a lavoro su un nuovo adattamento, stavolta di unhorror nell’ambito del loro accordo di esclusiva con Netflix: Something is Killing the Children, pubblicato in Italia da Edizioni BD comeSta, sta per diventare una serie tv. Questo apprezzatodi genere urban fantasy sceneggiato da James Tynion IV, tra i più apprezzati autori di Batman, è anche un po’ italiano: i disegni sono firmati dalla star italiana Werther Dell’Edera. La storia action-horror ...

