"Da lunedì torno disoccupata". Dalla telecronista di Inghilterra-Italia un amaro sfogo: ecco cosa andrà a fare dopo la finalissima (Di lunedì 12 luglio 2021) Per il Covid non c'è Rimedio (lo storico telecronista della nazionale Azzurra). E' a casa e si collega con Paola Ferrari prima della finalissima. Al suo posto arrivano Stefano Bizzotto e Katia Serra: promossi a telecronisti della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Bizzotto è il telecronista, mentre la Serra lo accompagna con il commento tecnico. Per la prima volta arriva una donna e per lei si tratta di una grande opportunità. “C'è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio: anche per me questa è la partita della vita”, racconta la Serra al quotidiano La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Per il Covid non c'è Rimedio (lo storicodella nazionale Azzurra). E' a casa e si collega con Paola Ferrari prima della. Al suo posto arrivano Stefano Bizzotto e Katia Serra: promossi a telecronisti della finale degli Europei di calcio tra. Bizzotto è il, mentre la Serra lo accompagna con il commento tecnico. Per la prima volta arriva una donna e per lei si tratta di una grande opportunità. “C'è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio: anche per me questa è la partita della vita”, racconta la Serra al quotidiano La ...

