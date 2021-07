Da Chiesa a Florenzi | la nazionale dei giovani italiani che amano la mamma

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Chiama la“: sul campo di Wembley che ha calpestato per tre volte nel corso del campionato Europeo mettendo a segno due gol – quello contro l’Austria agli ottavi di finale e quello contro la Spagna in semifinale – provandoci molte più volte e contribuendo in modo decisivo alla vittoria della, Federicoavvicina il telefono alla bocca e attiva il comando vocale per parlare con sua madre. Un’immagine intima e diversa da quella data fino a pochi minuti prima dal giovane in campo – dove dribblava gli avversari con determinazione e carattere – un gesto semplice che ognuno di noi ha fatto almeno una volta nella vita dopo ...

7 - In condizioni fisiche non perfette ha giocato la prima, bene, contro la Turchia per ...9 - Con Barella è destinato a diventare un fuoriclasse . Ha corsa, tiro e umiltà: non è un ...Grazie a, Di Lorenzo, Emerson Palmieri e Spinazzola, che ad ogni squadra la buttavano fora. Grazie a Insigne, Immobile eche in Inghilterra hanno fatto l'impresa. Grazie a Sirigu che ...Lo compie anche Chiesa, 23 anni e già a un punto cruciale della sua carriera ... Poco prima il compagno di squadra, Alessandro Florenzi, classe 1991, afferrando la medaglia del primo posto appena ...Quella di Florenzi è solo una delle tante particolari dediche degli ... hanno voluto videochiamare le proprie fidanzate e moglie per dedicare loro la vittoria dell’Europeo. Federico Chiesa, in preda ...