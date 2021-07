Da Ben Ainslie e Southgate | quando la sicurezza inglese si schianta contro Luna Rossa e l’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) Erano sicuri di vincere. Facevano il conto alla rovescia verso il successo, in televisione, davanti a un’intera Nazione. Erano convinti di triturare l’avversario, di farne un sol boccone, di mangiarselo come una semplice polpetta della domenica. Ci avevano riempito le orecchie con quel quasi odioso frastuoso di “It’s coming home”. Boriosi, sprezzanti, al limite dell’arroganza. Come se in campo scendessero solo loro, come se la finale non si dovesse giocare, come se tutto fosse già scritto secondo qualche arcano e nascosto disegno divicino. Gli Inventori, i Maestri, i Creatori del gioco, che nella loro storia hanno vinto un solo Mondiale (1966, in casa), così vanagloriosi e impettiti del ...