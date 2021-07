Da Anas 8 gare appalto per manutenzione pavimentazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anas gare

Con questa nuova tornata di bandi,risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila chilometri sull'intero territorio nazionale, incluse anche le strade ...... due bandi di gara d'appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione sulle strade in gestionein Umbria, per un investimento complessivo di 10 milioni di ...Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 nuovi bandi di gara per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione, del ...Così l’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris commenta la pubblicazione dei nuovi bandi di gara Anas per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale ...