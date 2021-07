Cuori azzurri di mamma Da Chiesa a Florenzi | i campioni d’Europa chiamano le madri e le fidanzate dopo la vittoria – Il video

(Di lunedì 12 luglio 2021) Laè sempre la. Anche per ila tenerezza del gesto della madre di Fabio Berrettini che “nutriva” il figlio a suon di Fiori di Bach prima del torneo di Wimbledon, anche gliladi Euro 2020 contro gli inglesi, ci hanno regalato momenti di mammitudine pura. Uno deipiù teneri rimbalzato sui social vede protagonista il giovane Federico, che in preda alla felicità per la Coppa appena conquistata, cerca immediatamente di parlare con lei: «Siri, chiama ...

Advertising

gualtierieurope : UN’EUROPA DIPINTA D’AZZURRO! In alto i cuori e fuori la voce, è una notte magica per il nostro paese. Grazie di t… - Vivo_Azzurro : Congratulazioni Matteo! ???? I nostri cuori batteranno all'unisono domenica a #Londra ????? #Azzurri #Berrettini… - BiancoNero1905 : RT @La_Bianconera: Sei la nostra felicità Gianluca! ?? Ti sei ripreso #Wembley 29 anni dopo, mentre i nostri cuori... beh, quelli ce li hai… - CinqueColonne : La nuova Italia è bella, agguerrita, a volte sfacciata e soprattutto di nuovo padrona dei cuori dei suoi tifosi.… - TeamBarcaPod : #ITA sempre nei nostri cuori ?? Forza Azzurri! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cuori azzurri

Open

Per glie lo staff maglia celebrativa con la scritta "campioni" sul retro e le firme d'oro ... Nei nostrivoi. Il dolore di chi ha sofferto. Le fatiche di quanti sono stati messi in ......sui social "Brava Italia!" scrive Sharon Stone sotto una bella foto corale che ritrae gli... Il commento è "Grazie ragazzi" accompagnato da treche ripropongono il tricolore. Entrambe le ...Anche in Galles e in Irlanda grande tifo per l'Italia. Effetto degli indipendentismi che si respirano sempre più nel Regno Unito ...Dopo la vittoria dell'Italia ad Euro 2020, Lino Banfi e il mister Roberto Mancini si sono scambiati diversi messaggi.