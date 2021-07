Cuneo, madre e figlio morti nella loro panetteria: avvelenati da monossido di carbonio (Di lunedì 12 luglio 2021) Cuneo, madre e figlio morti nella loro panetteria. Ernesta Boglio, 80 anni, e Bruno Manuello, 47 anni, sono stati trovati senza vita nel laboratorio. Si tratta dei titolari del panificio “Manuello” di via Umberto I. All’arrivo dei soccorsi il laboratorio era invaso dal fumo e questa è la circostanza che fa pensare al fatto che madre e figlio siano rimasti intossicati da monossido di carbonio. Tragedia a Torre Mondovì, in provincia di Cuneo. Due persone sono decedute all’interno del ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 12 luglio 2021). Ernesta Boglio, 80 anni, e Bruno Manuello, 47 anni, sono stati trovati senza vita nel laboratorio. Si tratta dei titolari del panificio “Manuello” di via Umberto I. All’arrivo dei soccorsi il laboratorio era invaso dal fumo e questa è la circostanza che fa pensare al fatto chesiano rimasti intossicati dadi. Tragedia a Torre Mondovì, in provincia di. Due persone sono decedute all’interno del ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Due morti, madre e figlio, in un laboratorio di panetteria: avvelenati da monossido - StampaCuneo : La tragedia a Torre Mondovì: madre e figlio morti soffocati dal monossido in panetteria - LaStampa : La tragedia a Torre Mondovì: madre e figlio morti soffocati dal monossido in panetteria - infoitinterno : Cuneo, madre e figlio trovati morti nel laboratorio della panetteria: avvelenati da monossido di carbonio - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Cuneo, madre e figlio trovati morti nel laboratorio della panetteria: avvelenati da monossido di… -