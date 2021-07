(Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La collaborazione e la sinergia tra E-e il Corpo deidelè sempre più forte e punta a promuovere lasu tutto il territorio nazionale.Una sinergia in corso da tempo e che comprende anche attività di formazione sulla gestione del rischio elettrico durante le emergenze. L'ultima pochi giorni fa in Sardegna, dove hanno partecipato sessantadel.Nel corso delle due giornate di formazione, che sono avvenute a distanza in videoconferenza, docenti esperti di ...

Advertising

gualtierieurope : Rifaremo l’Estate romana, rilanceremo il marchio abbandonato negli ultimi anni. Con l’aiuto delle associazioni e de… - ItalianNavy : #naveAlliance è rientrata a #Tromsø, chiudendo la 5^ campagna di ricerca #HighNorth21 della #MarinaMilitare. L’atti… - SpotifyItaly : Ciao #Raffaella, grazie per aver scritto una delle pagine più belle della cultura e della musica italiana. ??… - Tele_Nicosia : Cultura della sicurezza, E-Distribuzione al fianco dei vigili del fuoco - matteomarani : RT @paolabottelli: Buon lavoro a tutte le persone che - oggi come sempre - accolgono tifosi e appassionati al Museo del Calcio di Covercian… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura della

Qui News Firenze

... nell'ambito del Festival Miniera, organizzato dall'Assessorato alla, Turismo ed Eventi del ... Saranno allestiti stands e schierati mezzi di prossimità, in rappresentanza delle specialità...... per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonististoria enogastronomica... quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di...Prenderà il via giovedì 15 luglio 2021 alle ore 21.00, ospitata nelle straordinarie aree archeologiche di Santa Maria Capua Vetere, Teano e Maddaloni, Teatri di Pietra Campania 2021, segmento regional ...Nel cartellone dell'Agosto Castellese non può mancare la Festa del Solleone, la grande e antica stella che dà vita e ricchezza a un’attività ...