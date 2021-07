Cuba, rivolta popolare contro il regime: “Senza cibo e medicine, il Covid ci sta ammazzando come mosche” (Di lunedì 12 luglio 2021) Migliaia di persone in piazza a Cuba per quelle che vengono descritte come le manifestazioni più vaste da decenni. Al grido di “libertà” e “yes, we can”, di “Patria e vita” – titolo di una canzone contro il governo – e “Abbasso la dittatura!”, in migliaia sono scesi in piazza da L’Avana a Santiago de Cuba. Un’ ‘esplosione’ del malcontento diffuso per le denunciate difficoltà economiche nel mezzo della pandemia di coronavirus.In piazza all’Havana contro il regime al grido “Libertà”Ieri le proteste sarebbero cominciate a San Antonio de los Baños, poco lontano da L’Avana, per dilagare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Migliaia di persone in piazza aper quelle che vengono descrittele manifestazioni più vaste da decenni. Al grido di “libertà” e “yes, we can”, di “Patria e vita” – titolo di una canzoneil governo – e “Abbasso la dittatura!”, in migliaia sono scesi in piazza da L’Avana a Santiago de. Un’ ‘esplosione’ del malcontento diffuso per le denunciate difficoltà economiche nel mezzo della pandemia di coronavirus.In piazza all’Havanailal grido “Libertà”Ieri le proteste sarebbero cominciate a San Antonio de los Baños, poco lontano da L’Avana, per dilagare ...

Cuba, rivolta popolare contro il regime: "Senza cibo e medicine, il Covid ci sta ammazzando come... Il Secolo d'Italia Cuba, cortei e disordini: presidente si appella a rivoluzionari Un monito contro la “destabilizzazione” e un appello “a tutti i rivoluzionari e ai comunisti” affinché “scendano in strada” è stato rivolto dal presidente Miguel Díaz-Canel dopo cortei e proteste ieri ...

Cuba, cortei e disordini. Il presidente si appella a "rivoluzionari" Un monito contro la "destabilizzazione" e un appello "a tutti i rivoluzionari e ai comunisti" affinché "scendano in strada" è stato rivolto dal presidente Miguel Díaz-Canel dopo cortei e proteste ieri ...

