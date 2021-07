Cuba | proteste senza precedenti contro la crisi economica | “Basta dittatura” Presidente | “Dietro ci sono gli Usa”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tutto è iniziato a a San Antonio de los Banos, cittadina da 50mila abitanti sud-ovest de L’Avana, poi la protesta si è estesa altrove nell’isola. A Trinidad, nella provincia di Sancti Spiritus, poi al centro fino alla provincia orientale di Santiago de. Migliaia diniscesi in piazza domenica 11 luglio in un evento, al grido di “Patria e vita!”, titolo di una canzone criticail governo, ma anche di “Abbasso la!”, e “Non abbiamo paura!”. Una protesta del tutto inedita che ha messo in allerta il governo e il ...

... la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) esorta le autorità dia rispettare il diritto alla protesta. La Cidh, si legge in una nota, è venuta a conoscenza delle "massicce...L'Avana, 12 lug 01:45 - Il presidente di, Miguel Diaz - Canel, è comparso in televisione per chiamare la popolazione uscire in strada per difendere la rivoluzione...Il governo degli Stati Uniti esprime forte "preoccupazione" per la chiamata al "combattimento" fatta dal presidente Miguel Diaz-Canel ...Migliaia di cubani hanno manifestato ieri contro il governo nelle strade di una piccola località a sud-ovest dell'Avana, in un evento senza precedenti per l'isola, secondo quanto mostrato da video pub ...