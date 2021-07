(Di lunedì 12 luglio 2021) Ain migliaia sono scesi in piazza per prendere parte alle. Migliaia dini sono scesi in piazza in un evento senza precedenti. I manifestanti gridavano “Patria e vita”, titolo di una canzoneil governo, ma anche “Abbasso alla dittatura” e “Non abbiamo paura”. Una protesta che ha messo in agitazione

fattoquotidiano : Cuba, proteste senza precedenti contro la crisi economica: “Basta dittatura”. Presidente: “Dietro ci sono gli Usa” - Billa42_ : Cuba: proteste antigovernative contro la crisi economica - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Cuba, proteste senza precedenti contro la crisi economica: “Basta dittatura”. Presidente: “Dietro ci sono gli Usa” htt… - claudiomadricar : Migliaia di cubani sono scesi ieri in piazza al grido di 'libertà' e 'abbasso la dittatura', in quella che è stata… - ecomstation1 : RT @SignorErnesto: Aggiornamento #COVID19 . Cuba mira a superare ogni record nella quasi indifferenza generale. Quasi perchè le proteste d… -

Migliaia di persone hanno manifestato contro l'aumento dei prezzi e la mancanza di cibo, di energia elettrica e di aiuti per la ...... la Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) esorta le autorità dia rispettare il diritto alla protesta. La Cidh, si legge in una nota, è venuta a conoscenza delle "massicce...A Cuba in migliaia sono scesi in piazza per prendere parte alle proteste antigovernative. Migliaia di cubani sono scesi in piazza in un evento senza precedenti. I manifestanti gridavano “Patria e vita ...Diverse manifestazioni ieri in varie città dell'isola, dura la repressione. Il presidente Díaz-Canel: «Colpa degli Usa» ...