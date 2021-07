Cuba in rivolta, cosa c’è dietro le proteste anti regime (Di lunedì 12 luglio 2021) Cuba è sconvolta dalle proteste più massicce degli ultimi trent’anni ed il governo marxista dell’isola, ora, inizia a temere per il proprio futuro. Le dimostrazioni hanno avuto inizio nella città di San Antonio de los Baños ed in quella di Palma Soriano ma si sono poi estese, grazie ai social media ed ai mezzi di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 12 luglio 2021)è sconvolta dallepiù massicce degli ultimi trent’anni ed il governo marxista dell’isola, ora, inizia a temere per il proprio futuro. Le dimostrazioni hanno avuto inizio nella città di San Antonio de los Baños ed in quella di Palma Soriano ma si sono poi estese, grazie ai social media ed ai mezzi di InsideOver.

Advertising

rtl1025 : ???? Migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella più grande #protesta di massa mai vista a #Cuba negli ultimi… - AlenaPe41226687 : RT @rtl1025: ???? Migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella più grande #protesta di massa mai vista a #Cuba negli ultimi 30 anni… - jorgito1961 : RT @rtl1025: ???? Migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella più grande #protesta di massa mai vista a #Cuba negli ultimi 30 anni… - Rocco29051695 : RT @ebreieisraele: Rivolta a #cuba contro il regime #comunista. I giornali ce la rivendono come gente che protesta per avere il #vaccino an… - Lunababaccetto : RT @ebreieisraele: Rivolta a #cuba contro il regime #comunista. I giornali ce la rivendono come gente che protesta per avere il #vaccino an… -