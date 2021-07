Cristiano Ronaldo, complimenti all'Italia e festa per il titolo di capocannoniere (Di lunedì 12 luglio 2021) A conclusione degli Europei Cristiano Ronaldo si gode l'ufficialità del titolo di capocannoniere della competizione con 5 reti, alla pari del ceco Patrik Schick , e fa le congratulazioni all'Italia ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021) A conclusione degli Europeisi gode l'ufficialità deldidella competizione con 5 reti, alla pari del ceco Patrik Schick , e fa le congratulazioni all'...

Advertising

firzieidris : 10 Juli 2016: Cristiano Ronaldo juara Piala Eropa 10 Juli 2021: Lionel Messi juara Copa America ???? - goal : #OTD in 2018 ? Cristiano Ronaldo left Real Madrid to join Juventus ?? 2x Serie A ???? 2x Supercoppa Italiana ???? 1x C… - OptaPaolo : 18 - Leonardo Bonucci diventa oggi l’italiano con più presenze agli Europei (18). In generale, ha eguagliato Bastia… - Tankemiro14 : RT @GreatWhiteNueve: x1 Premier League x3 LaLiga x1 Serie A x7 UEFA Champions League x4 European topscorer x1 UEFA Euro Cristiano Ronald… - ThamerSaif316 : RT @GreatWhiteNueve: x1 Premier League x3 LaLiga x1 Serie A x7 UEFA Champions League x4 European topscorer x1 UEFA Euro Cristiano Ronald… -