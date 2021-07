Cresce la fame di case, consegnati 150 alloggi. E adesso c'è un nuovo bando che scade a settembre (Di lunedì 12 luglio 2021) FERMO È stato fissato al prossimo 3 settembre il termine per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi popolari al Comune di Fermo , in base alle quali poi sarà preparata la ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 12 luglio 2021) FERMO È stato fissato al prossimo 3il termine per la presentazione delle domande di assegnazione deglipopolari al Comune di Fermo , in base alle quali poi sarà preparata la ...

Advertising

claudiodjprof : @matteosalvinimi Stanno a casa perche' in questo paese le paghe sono da fame al cospetto di tutto quello che si pag… - LeneLepre : L’uomo sapiente cresce ogni giorno nell'amore di Dio e verso il prossimo; molti uomini invece non hanno fame e sete… - disappunto : RAGA TOCCA ACCETTARE DEI SALARI DA FAME SE NO IL PIL NON CRESCE ABBASTANZA, CAPITO? il PIL ma vaffanculo - borrelli_gomez : Gli ultimi Nessuno trova un vaccino pero questa roba. Eppure cresce dalla terra e basterebbe distribuirlo equamente… - LongoOlgaMaria_ : È una guerra e queste sono le armi che stanno adoperando per non lasciarci in pace un solo secondo, se li lasciamo… -