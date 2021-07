Crazy for Football, Sergio Castellitto è uno psichiatra, il calcio la terapia (Di lunedì 12 luglio 2021) Quello tra gli italiani e il calcio è un sodalizio antico, riconfermato anche ieri sera in occasione della finalissima degli Euro 2020. È il caso di dirlo, dunque: siamo tutti Matti per il calcio. Per questo, la Rai ha scelto di giocare su un prodotto destinato a fare breccia nel cuore degli italiani. Già anticipato nella presentazione dei palinsesti autunnali Rai, arriverà prossimamente su Rai 1 Crazy for Football, il film televisivo che avrà come protagonista Sergio Castellitto. Crazy for Football arriverà su Rai 1 in autunno Facendo forza su quel ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 luglio 2021) Quello tra gli italiani e ilè un sodalizio antico, riconfermato anche ieri sera in occasione della finalissima degli Euro 2020. È il caso di dirlo, dunque: siamo tutti Matti per il. Per questo, la Rai ha scelto di giocare su un prodotto destinato a fare breccia nel cuore degli italiani. Già anticipato nella presentazione dei palinsesti autunnali Rai, arriverà prossimamente su Rai 1for, il film televisivo che avrà come protagonistaforarriverà su Rai 1 in autunno Facendo forza su quel ...

Advertising

CatelliRossella : Crazy for Football, il calcio come terapia su Rai1 - Tv - ANSA - solospettacolo : Crazy for Football, il calcio come terapia su Rai1 - fisco24_info : Crazy for Football, il calcio come terapia su Rai1: Castellitto psichiatra organizza mondiali a cinque per pazienti - crazy_navy_serb : RT @acmilan: You battled and suffered, we cheered all together for this great goal: congratulations to the @azzurri, CAMPIONI D'EUROPA! ??????… - Faffaisinlove : Raga, come si chiama quella canzone che fa 'ta, ta, tarattata I'm crazy for you. Ta, ta, tarattatata I'm craxy for you'?? -

Ultime Notizie dalla rete : Crazy for Crazy for Football, il calcio come terapia su Rai1 Crazy for Football (Matti per il calcio), è un racconto ispirato ad una storia vera, già raccontata da Volfango De Biasi nell'omonimo documentario vincitore del David Di Donatello nel 2016. Il film ...

Palinsesti televisivi, sarà una Rai per il Sociale Ma siamo stati contenti di apprendere che Crazy for football, il documentario di Volfango De Biasi, diventerà un film di finzione, sempre con la regia di De Biasi, per raccontare ancora la storia di ...

Crazy for Football, il calcio come terapia su Rai1 ANSA Nuova Europa “Non sono Michael Jordan”. Giannis sta dominando, proprio come MJ... Antetokounmpo ha firmato la vittoria dei Bucks in gara-3 con 41 punti e 13 rimbalzi e sta giocando una serie storica. “Mi importa solo di vincere la prossima partita” ...

E Briatore s’inventa il “Crazy Pizza” Un’mpia terrazza che si affaccia sulla Marina di Porto Cervo dove gustare una pizza di lusso. Apre nel ritrovo del jet set internazionale Crazy Pizza. È l'ultima creazione di Flavio Briatore che il...

Football (Matti per il calcio), è un racconto ispirato ad una storia vera, già raccontata da Volfango De Biasi nell'omonimo documentario vincitore del David Di Donatello nel 2016. Il film ...Ma siamo stati contenti di apprendere chefootball, il documentario di Volfango De Biasi, diventerà un film di finzione, sempre con la regia di De Biasi, per raccontare ancora la storia di ...Antetokounmpo ha firmato la vittoria dei Bucks in gara-3 con 41 punti e 13 rimbalzi e sta giocando una serie storica. “Mi importa solo di vincere la prossima partita” ...Un’mpia terrazza che si affaccia sulla Marina di Porto Cervo dove gustare una pizza di lusso. Apre nel ritrovo del jet set internazionale Crazy Pizza. È l'ultima creazione di Flavio Briatore che il...