Craxi: S. Craxi, 'ingiustizia e accanimento senza fine' (2) (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Quindi, sui finanziamenti al PSI, a un partito, Bettino Craxi, cioè il Segretario politico, neanche amministrativo, avrebbe dovuto pagare personalmente le tasse! Un capolavoro di linearità logica e giuridica. Mi aspetto ora che si chieda lo stesso ai Segretari, o ai loro eredi, di tutti gli altri partiti dell'allora arco costituzionale interessati dalle vicende giudiziarie del finanziamento ai partiti, dalla DC, al PCI/PDS, passando per la Lega!", aggiunge. "Innanzi a tutto questo provo profondo sconcerto e tanta amarezza. La considero l'ennesima vessazione che origina dai processi farsa di “Mani pulite”. Processi, peraltro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Quindi, sui finanziamenti al PSI, a un partito, Bettino, cioè il Segretario politico, neanche amministrativo, avrebbe dovuto pagare personalmente le tasse! Un capolavoro di linearità logica e giuridica. Mi aspetto ora che si chieda lo stesso ai Segretari, o ai loro eredi, di tutti gli altri partiti dell'allora arco costituzionale interessati dalle vicende giudiziarie del finanziamento ai partiti, dalla DC, al PCI/PDS, passando per la Lega!", aggiunge. "Innanzi a tutto questo provo profondo sconcerto e tanta amarezza. La considero l'ennesima vessazione che origina dai processi farsa di “Mani pulite”. Processi, peraltro, ...

Advertising

fattoquotidiano : Bettino Craxi, gli eredi perdono la causa sul conto svizzero per tasse evase e da pagare per quasi 20 miliardi di l… - HuffPostItalia : Eredi di Craxi perdono la causa sul conto estero dell'ex premier: devono pagare 10mld di vecchie lire al Fisco - sole24ore : Fisco: gli eredi Craxi perdono la causa sul conto estero di Bettino - funaija : RT @RobertoScolla: (ANSA) Gli eredi di Bettino #Craxi -morto latitante ad Hammamet- hanno perso in Cassazione il ricorso contro gli avvisi… - andy_reds : RT @laregione: Gli eredi di Craxi perdono causa su conto estero di Bettino -