Covid, ultime news. Bollettino: 888 casi e 13 decessi, tasso di positività all'1,2%. LIVE (Di lunedì 12 luglio 2021) Processati 73.571 tamponi. Lieve calo delle terapie intensive (-3), aumentano i ricoveri ordinari (+15). Il ministro Speranza: "26 milioni di italiani hanno scaricato il Green Pass. Dato straordinario". Il sottosegretario Sileri: "La variante Delta sarà dominante prima del previsto. Ma per ora nessun ritorno alle zone gialle". In Israele gli immunodepressi possono ricevere la terza dose. In Francia pass sanitario esteso a ristoranti e trasporti. Il commissario Figliuolo: "Potrebbe essere una soluzione"

