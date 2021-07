Covid: Thailandia, giro di vite per 10 mln persone a Bangkok (Di lunedì 12 luglio 2021) Le autorità di Bangkok hanno imposto oggi maggiori restrizioni anti Covid per oltre 10 milioni di persone nella capitale thailandese mentre il regno continua ad affrontare un'impennata di casi legata ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Le autorità dihanno imposto oggi maggiori restrizioni antiper oltre 10 milioni dinella capitale thailandese mentre il regno continua ad affrontare un'impennata di casi legata ...

Advertising

giodie00 : @EnricoLetta Peccato che a causa di questi eventi e all’aumento dei casi COVID, io probabilmente non riuscirò a ved… - amazing__sea : 3.461 positivi su 10.117 tamponi in #Myanmar La #Thailandia rafforza le restrizioni con il #lockdown L'… - GraziaAmelia : RT @ThaiPerCaso: In Thailandia fino ad ora, se si è positivi al COVID, non è permesso stare a casa. I casi gravi vanno in hotel Gli altri i… - ILupobianco : @valy_s Io credo che una certa quota della popolazione abbia una protezione crociata su ceppi di COV benigni...il c… - paoloigna1 : Il secondo peggior risultato di sempre per numero di casi e mortalità in #Thailandia #covid19 -