Covid, sono 95 i nuovi positivi in Lombardia: 6 a Bergamo (Di lunedì 12 luglio 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuovi positivi (1%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 8.701, totale complessivo: 11.934.113 – i nuovi casi positivi: 95 – in terapia intensiva: 36 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 128 (+4) – i decessi totale complessivo: 33.800 (+1) I nuovi casi per provincia: Milano: 30 di cui 23 a Milano città; Bergamo: 6; Brescia: 7; Como: 2; Cremona: 8; Lecco: 0; Lodi: 7; Mantova: 2; Monza e Brianza: 0; Pavia: 3; Sondrio: 0; Varese: 13.

