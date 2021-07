Covid | Sileri sulla vittoria agli Europei | “Bello vedere gente nelle piazze ma i contagi saliranno”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo il Sottosegretario alla Salute la risalita dei casiè ormai inevitabile anche in Italia dove la variante Delta diventerà la mutazione predominante prima del previsto Dopo la nottata dedicata ai festeggiamenti per ladell’Italiabisognerà tornare a fare i conti con la cruda realtà, ovvero la sempre più massiccia diffusione L'articolo NewNotizie.it.

A sottolinearlo è stato il sottosegretario alla Salute Pierpaoloil quale, intervenuti a Radio24, ha spiegato che la risalita dei casi dipotrebbe avvenire molto prima del previsto. '...: "Al momento non c'è necessità di zone gialle" Getta acqua sul fuoco il sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite di "24 Mattina" su Radio24. "Al momento non vedo, con i numeri ...Secondo il Sottosegretario alla Salute la risalita dei casi Covid è ormai inevitabile anche in Italia dove la variante Delta diventerà la mutazione predominante prima del previsto ...Bisogna monitorare i contagi, ma al momento pare non ci siano numeri per passare in zona gialla. Le prossime settimane saranno decisive.