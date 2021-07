Covid Puglia, oggi 19 contagi e 2 morti: bollettino 12 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 19 i contagi da Covid rilevati oggi, 12 luglio, in Puglia, dove sono stati effettuati 4.342 tamponi per l’infezione da coronavirus. Lo evidenzia il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla regione sulla base delle informazioni del dipartimento della Salute. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat. Ieri erano zero. In tutto hanno perso la vita 6.652 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.741.375 test. Sono 245.285 i pazienti guariti mentre ieri erano 245.020 (+265). I casi attualmente positivi sono 1.879 mentre ieri ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 19 idarilevati, 12, in, dove sono stati effettuati 4.342 tamponi per l’infezione da coronavirus. Lo evidenzia ilepidemiologico quotidiano stilato dalla regione sulla base delle informazioni del dipartimento della Salute. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat. Ieri erano zero. In tutto hanno perso la vita 6.652 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.741.375 test. Sono 245.285 i pazienti guariti mentre ieri erano 245.020 (+265). I casi attualmente positivi sono 1.879 mentre ieri ...

