Covid, Oms: variante Delta presto dominante nel mondo (Di lunedì 12 luglio 2021) La variante Delta del coronavirus è stata individuata in oltre 104 Paesi e presto diventerà la variante dominante a livello mondiale. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom."La ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Ladel coronavirus è stata individuata in oltre 104 Paesi ediventerà laa livello mondiale. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom."La ...

