Covid oggi Toscana, 66 contagi e 2 morti: bollettino 12 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) – Sono 66 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione, come rende noto il governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 66 su 3.288 test di cui 2.979 tamponi molecolari e 309 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,01% (3,6% sulle prime diagnosi)", scrive, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.393.392. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

