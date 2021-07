Covid oggi Lazio, 172 contagi e un morto. A Roma 120 nuovi casi (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 172 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 12 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 5mila tamponi e 4mila antigenici per un totale di quasi 10mila test con un tasso di positività all’1,7%. I casi a Roma città sono a quota 120. Nell’Asl Roma 1 si registrano 52 nuovi casi. Nell’Asl Roma 2 sono 37 i nuovi contagi. Nell’Asl Roma 3 sono 31 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 172 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 12 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 5mila tamponi e 4mila antigenici per un totale di quasi 10mila test con un tasso di positività all’1,7%. Icittà sono a quota 120. Nell’Asl1 si registrano 52. Nell’Asl2 sono 37 i. Nell’Asl3 sono 31 i...

