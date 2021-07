Covid oggi Italia | 888 contagi e 13 morti | bollettino 12 luglio

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 888 ida coronavirus in, 122021, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 13. Eseguiti da ieri 73.571 tamponi, il tasso di positività è all’1,2%. SARDEGNA – Sono 51 i nuovida coronavirus12in Sardegna, secondo i dati dell’ultimodell’Unità di crisi regionale. Non si registrano. Sono 57.580 i casi di positività al-19 complessivamente accertati ...

rtl1025 : ?? Una delegazione di giocatori della #Nazionale italiana, oggi rientrati a Roma dopo la vittoria alla finale di… - Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #12luglio. #Euro2020: l'Italia trionfa battendo l'Inghilterra a… - zazoomblog : Covid oggi 888 nuovi casi e 13 morti: il bollettino del 12 luglio - #Covid #nuovi #morti: #bollettino - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 69 casi su 1.792 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Dain Israele gli adulti immunodepressi possono ricevere un ulteriore richiamo di vaccino Pfizer. ... Lo Stato ebraico è così il primo Paese al mondo a offrire la terza dose di vaccino anti -Sono 158 i pazienti in terapia intensiva per ilin Italia: tre in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 4 (ieri erano ...La gara di San Clemente in Valle era solita svolgersi in un percorso collinare su una distanza di sette chilometri per gli uomini e cinque per le donne [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...Il calcio è fatto collettivo più antropologico che sportivo. Dunque, a prescindere dalla finale persa contro l’Italia, Euro 2020 fornisce una fotografia piuttosto precisa del peculiare momento attrave ...