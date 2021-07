Covid oggi Calabria, 13 contagi e 2 morti: bollettino 12 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 13 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.062 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 26. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 1.236 decessi. Il bollettino, inoltre, registra 1 ricoverato in più e due terapie intensive occupate, in calo di uno. In 15 sono in isolamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 13 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 12. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.062 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 26. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 1.236 decessi. Il, inoltre, registra 1 ricoverato in più e due terapie intensive occupate, in calo di uno. In 15 sono in isolamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

