Covid | oggi 888 nuovi casi e 13 morti | il bollettino del 12 luglio

Advertising

rtl1025 : ?? Una delegazione di giocatori della #Nazionale italiana, oggi rientrati a Roma dopo la vittoria alla finale di… - Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #12luglio. #Euro2020: l'Italia trionfa battendo l'Inghilterra a… - IlBacodaSeta : A Bussolengo oggi gli attualmente positivi sono 24, a Castelnuovo del Garda 5, a Pescantina 11, a Sommacampagna 9,… - benjamn_boliche : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 11 su 100. Ieri era a 12. Nota metodologica completa: ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

PUGLIA -lunedì 12 luglio in Puglia sono stati registrati 19 casi su 4.342 test per l'infezione da- 19, con una incidenza dello 0,4%. I nuovi positivi sono 9 in provincia di Lecce, 3 in ...IL BOLLETTINO Vaccini anti -in Campania, oltre mezzo milione di dosi... Adsu 839.647 residenti l'Asl Na1 conta 535.152 adesioni e 304.495 cittadini che non si sono mai segnalati sul sito ..."Qui abbiamo alcuni dei nostri campioni d'Europa, Belotti, Jorginho, c'è Daniele De Rossi, lo staff tecnico. E' veramente un piacere averli qui per completare il ciclo vaccinale. io voglio solo dire q ...Per i giudici amministrativi l’esclusione di Ama Calabria e Donne in Arte «risulta irragionevole e contraddittoria» ...