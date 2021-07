Covid, nessun obbligo vaccinale in Alto Adige per docenti e Ata (Di lunedì 12 luglio 2021) In Alto Adige le scuole sono attualmente impegnate predisporre al meglio l'inizio del prossimo anno scolastico. Sono previste lezioni frontali in tutte le scuole ed a tutti i livelli scolastici, nonché un ritorno al normale orario scolastico sulla base delle linee guida appositamente predisposte. Affinché ciò sia possibile, l'orario di insegnamento dovrebbe essere suddiviso tra mattina e pomeriggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Inle scuole sono attualmente impegnate predisporre al meglio l'inizio del prossimo anno scolastico. Sono previste lezioni frontali in tutte le scuole ed a tutti i livelli scolastici, nonché un ritorno al normale orario scolastico sulla base delle linee guida appositamente predisposte. Affinché ciò sia possibile, l'orario di insegnamento dovrebbe essere suddiviso tra mattina e pomeriggio. L'articolo .

