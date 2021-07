Covid, negli Usa contagi aumentati del 47% nell'ultima settimana (Di lunedì 12 luglio 2021) negli Stati Uniti aumentano i contagi da coronavirus. negli ultimi sette giorni, infatti, nel Paese è stata registrata una media di circa 19.455 casi, con un aumento del 47% rispetto alla settimana ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021)Stati Uniti aumentano ida coronavirus.ultimi sette giorni, infatti, nel Paese è stata registrata una media di circa 19.455 casi, con un aumento del 47% rispetto alla...

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli Covid, negli Usa contagi aumentati del 47% nell'ultima settimana Negli Stati Uniti aumentano i contagi da coronavirus. Negli ultimi sette giorni, infatti, nel Paese è stata registrata una media di circa 19.455 casi, con un aumento del 47% rispetto alla settimana precedente. Lo riferiscono i dati della Johns Hopkins ...

Perché le manifestazioni a Cuba mettono in apprensione il regime I cubani sono stanchi " ristrettezze economiche e Covid picchiano duro " e tutte le illusioni di ... il quale considera "inaccettabile che vi siano interferenze esterne negli affari interni di uno ...

Covid, negli Usa contagi aumentati del 47% nell'ultima settimana TGCOM Al Chianti Festival arriva Federico Buffa La serata si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione ... bruciata da quel gesto e dal contesto storico e sociale dell'epoca negli Stati Uniti, ma nel 2005 i tre ...

Incremento variante Delta: sindaco nel napoletano ordina restrizioni movida StampaHo firmato poc’anzi la proroga dei provvedimenti restrittivi emanati nell’ultima ordinanza n.2473, fino al 15 luglio 2021. Da un consulto effettuato sulla piattaforma regionale registriamo una r ...

