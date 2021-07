Covid Malta, 179 nuovi contagi: numero più alto dal 21 marzo (Di lunedì 12 luglio 2021) Continuano ad aumentare i contagi a Malta, dove nelle ultime 24 ore sono 179 le persone risultate positive al Covid. Si tratta del numero più alto dal 21 marzo scorso, si legge sul Malta Times. Con due persone guarite, sono 634 le persone attualmente positive nello stato insulare che, con uno dei tassi di vaccinazione più alti della Ue, nell’ultima settimana ha registrato una ripresa dei contagi soprattutto tra i ragazzi arrivati da tutta Europa, Italia compresa, per i corsi di lingua estivi. Intanto, le autorità sanitarie hanno confermato che il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Continuano ad aumentare i, dove nelle ultime 24 ore sono 179 le persone risultate positive al. Si tratta delpiùdal 21scorso, si legge sulTimes. Con due persone guarite, sono 634 le persone attualmente positive nello stato insulare che, con uno dei tassi di vaccinazione più alti della Ue, nell’ultima settimana ha registrato una ripresa deisoprattutto tra i ragazzi arrivati da tutta Europa, Italia compresa, per i corsi di lingua estivi. Intanto, le autorità sanitarie hanno confermato che il ...

