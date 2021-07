Covid, le news. Vaccini, Speranza: 26 milioni di italiani hanno scaricato Green pass. LIVE (Di lunedì 12 luglio 2021) "E' un dato straordinario" ha dichiarato il ministro della Salute. Il Coronavirus in Italia: poco meno di 1400 contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività aumenta leggermente, attestandosi allo 0,97%. Restano stabili le terapie intensive: oggi il saldo tra nuovi ingressi e posti liberati è pari a zero Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 luglio 2021) "E' un dato straordinario" ha dichiarato il ministro della Salute. Il Coronavirus in Italia: poco meno di 1400 contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività aumenta leggermente, attestandosi allo 0,97%. Restano stabili le terapie intensive: oggi il saldo tra nuovi ingressi e posti liberati è pari a zero

Advertising

repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - Agenzia_Italia : Gran parte dei nuovi contagiati sono persone non vaccinate - repubblica : Covid: infezione simultanea di due varianti, novantenne muore in Belgio - MarioNegriIRCCS : [Covid-19 e durata immunità] La durata dell’#immunità in seguito a #COVID19 è uno degli argomenti più discussi oggi… - pvsassone : RT @539th: 'il ritorno delle zone gialle è una stupidaggine' 'dobbiamo fare rispettare le regole' Le regole prevedono il ritorno della zo… -