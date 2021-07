Covid, l’annuncio di Macron ai francesi: “Vaccino obbligatorio per il personale sanitario entro il 15 settembre” (Di lunedì 12 luglio 2021) Vaccinazione obbligatoria a chi è in contatto con le persone fragili ovvero il personale sanitario. È il presidente francese Emmanuel Macron che annuncia i cittadini la misura prevista per arginare la pandemia di Covid. Il capo di Stato si è rivolto ai connazionali in un messaggio televisivo dopo il consiglio di Difesa sanitario che si è tenuto all’Eliseo. In Francia, si stanno moltiplicando timori e segnali d’allerta per la rapida avanzata della variante Delta del coronavirus, che ormai rappresenta circa il 50% dei contagi. Come era atteso l’inquilino dell’Eliseo ha annunciato l’obbligo vaccinale per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Vaccinazione obbligatoria a chi è in contatto con le persone fragili ovvero il. È il presidente francese Emmanuelche annuncia i cittadini la misura prevista per arginare la pandemia di. Il capo di Stato si è rivolto ai connazionali in un messaggio televisivo dopo il consiglio di Difesache si è tenuto all’Eliseo. In Francia, si stanno moltiplicando timori e segnali d’allerta per la rapida avanzata della variante Delta del coronavirus, che ormai rappresenta circa il 50% dei contagi. Come era atteso l’inquilino dell’Eliseo ha annunciato l’obbligo vaccinale per il ...

Advertising

il_piccolo : L'annuncio dell'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia. - Ily984 : RT @ilmeteoit: #COVID: il #VACCINO #PFIZER perde efficacia contro la #VARIANTE #DELTA. #L'ANNUNCIO dal governo di #ISRAELE. #VIDEO https://… - ilmeteoit : #COVID: il #VACCINO #PFIZER perde efficacia contro la #VARIANTE #DELTA. #L'ANNUNCIO dal governo di #ISRAELE. #VIDEO - VitoBardi : RT @TgRaiBasilicata: In #Basilicata superate le 500mila dosi di #VaccinoAntiCovid somministrate. L'annuncio via social del presidente della… - massimocarcuro : RT @TgRaiBasilicata: In #Basilicata superate le 500mila dosi di #VaccinoAntiCovid somministrate. L'annuncio via social del presidente della… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’annuncio Covid, l’annuncio di Macron ai francesi: “Vaccino obbligatorio a chi è in contatto con persone… Il Fatto Quotidiano