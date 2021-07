Covid | la variante Delta dilaga Oms | Pandemia peggiora | spegnere inferno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

... perché è unatre volte più contagiosa. In Francia la situazione è al momento sotto ... Campagna di richiami Macron ha annunciato che una campagna di richiami di vaccino contro il- 19 ......dall'inizio del campionato europeo di calcio all'8 luglio scorso ci sono stati 2.535 casi di... E l'allarme sui contagi per laè confermato dai numeri in crescita in diverse parti d'...12 luglio 2021 "Il vaccino sarà obbligatorio per coloro che sono a contatto con persone fragili" e dal "15 settembre ci saranno controlli e sanzioni", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron p ...La variante Delta continua a circolare nel mondo: dalla Spagna, passando dalla Francia e arrivando negli Usa, c'è l'aumento di contagi ovunque.