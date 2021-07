Covid Italia, bollettino del 12 luglio: aumentano vittime (13), stabili le terapie intensive. Tasso cresce all’1,21% (Di lunedì 12 luglio 2021) I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 73.571, rispetto a 143.332. Il Tasso di positività è dello 1,21%, in aumento rispetto allo 0,97% dell'11 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 luglio 2021) I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore insono 73.571, rispetto a 143.332. Ildi positività è dello 1,21%, in aumento rispetto allo 0,97% dell'11 L'articolo proviene da Firenze Post.

