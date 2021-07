Covid | Israele | terza dose vaccino Pfizer ad immunodepressi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Alla luce della rinnovata diffusione delnelle ultime settimane in, il ministero della Sanità israeliano ha dato istruzione oggi alle casse mutue di somministrare unadi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Israele

Adnkronos

Alla luce della rinnovata diffusione delnelle ultime settimane in, il ministero della Sanità israeliano ha dato istruzione oggi alle casse mutue di somministrare una terza dose di vaccino Pfizer agli immunodepressi. L'...In, da oggi gli adulti immunodepressi possono ricevere la terza doseI casi di Covid nel mondo sono oltre 186 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 4 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...(ANSA) - TEL AVIV, 12 LUG - Alla luce della rinnovata diffusione del Covid nelle ultime settimane in Israele, il ministero della Sanità israeliano ha dato istruzione oggi alle casse mutue di ...