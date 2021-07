Covid, in Italia oggi 888 nuovi casi e 13 morti. Tasso di positività all'1,2% (+0,2%) (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia, il di oggi 12 luglio 2021. Sono 888 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.391. Sono invece 13 le vittime in un ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021), il di12 luglio 2021. Sono 888 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.391. Sono invece 13 le vittime in un ...

Advertising

Corriere : Cosa succede se mi contagio in vacanza? Le regole per il rientro in Italia, Stato per S... - SkyTG24 : Vaccini, stop alle consegne di AstraZeneca e J&J per almeno un mese - Open_gol : Il sottosegretario alla Salute: «Temo il triplo dei positivi» - dasimionato : RT @fdragoni: “I dati riferiti all’Italia devono essere valutati con le dovute precauzioni in quanto quei numeri classificano tra deceduti… - andvaccaro : RT @Open_gol: Il sottosegretario alla Salute: «Temo il triplo dei positivi» -