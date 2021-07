COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 208 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 7 persone: – 4, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montoro. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 208 tamponi effettuati sono risultate positive al7 persone: – 4, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montoro. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

