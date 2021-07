Covid, governo britannico: 'Ci aspettiamo un aumento dei decessi' | Europei, funzionario Oms: 'Devastante contagio in diretta' (Di lunedì 12 luglio 2021) La Gran Bretagna si aspetta un aumento dei decessi per coronavirus . Lo ha dichiarato il chief medical officer del governo britannico, Chris Whitty, in conferenza stampa con il premier Boris Johnson. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) La Gran Bretagna si aspetta undeiper coronavirus . Lo ha dichiarato il chief medical officer del, Chris Whitty, in conferenza stampa con il premier Boris Johnson. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, governo britannico: 'Ci aspettiamo un aumento dei decessi' #covid - matteosalvinimi : E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di g… - Antonio_Tajani : Dopo il #covid la piaga dei cinghiali. @forza_italia non smetterà mai di sostenere con la sua azione di governo l'a… - PagliariniSte : Queeto Governo non avrà la stessa autorevolezza se e quando, alla prossima occasione, chiederà al Paese un altro tr… - Andrea_L_Davide : RT @lucasappino: la prefettura, il ministero dell’interno, avevano vietato il corteo degli azzurri perché troppo pericoloso, troppo alto il… -