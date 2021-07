Covid, giro di vite contro la delta: green pass essenziale in Francia, e anche Figliuolo ci pensa (Di lunedì 12 luglio 2021) Da agosto sarà essenziale per entrare al ristorante ma anche per i trasporti: l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron. È il primo paese Ue a mettere vincoli così ... Leggi su today (Di lunedì 12 luglio 2021) Da agosto saràper entrare al ristorante maper i trasporti: l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron. È il primo paese Ue a mettere vincoli così ...

Advertising

masterofmate : RT @Gianni78605577: Cioè #Draghi voleva togliere la finale agli inglesi per rischio #covid. E poi manda in giro per Roma un pullman per far… - Raffael31870221 : RT @Gianni78605577: Cioè #Draghi voleva togliere la finale agli inglesi per rischio #covid. E poi manda in giro per Roma un pullman per far… - IlLando3 : Comunque per rispetto delle attività ancora chiuse per via del covid, ci potevano risparmiare il giro del pullman a… - Katerina_Griega : RT @Dalyla201: ?? non hai mai rispettato le regole del covid per vendere i vostri giornalett hai zittito i fan italiani preso in giro E most… - PalermoToday : Covid, arriva il giro di vite contro la variante delta: il pass vaccinale diventa essenziale in Francia… -