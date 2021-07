Covid Francia, Macron: “Forte ripresa epidemia, obbligo vaccino per personale sanitario” (Di lunedì 12 luglio 2021) Emmanuel Macron conferma la vaccinazione obbligatoria in Francia per il personale sanitario. “La vaccinazione sarà resa obbligatoria” per tutti coloro che sono a contatto con le persone fragili e questo obbligo riguarderà “il personale sanitario e non sanitario di ospedali, cliniche, case di cura, strutture per persone in situazione di handicap, tutti i professionisti o i volontari che lavorano a contatto con le persone fragili, anche a domicilio”, ha annunciato nel suo intervento di questa sera. “Il nostro Paese è toccato da una ripresa ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Emmanuelconferma la vaccinazione obbligatoria inper il. “La vaccinazione sarà resa obbligatoria” per tutti coloro che sono a contatto con le persone fragili e questoriguarderà “ile nondi ospedali, cliniche, case di cura, strutture per persone in situazione di handicap, tutti i professionisti o i volontari che lavorano a contatto con le persone fragili, anche a domicilio”, ha annunciato nel suo intervento di questa sera. “Il nostro Paese è toccato da una...

Advertising

Corriere : La Francia verso l’obbligo del green pass per andare al ristorante - Corriere : La Francia verso l’obbligo del green pass per andare al ristorante - Adnkronos : #Macron annuncia che pass sanitario sarà necessario per accedere a tutti gli eventi o luoghi in cui siano riunite p… - fabius10scudi : RT @PraesesMundi: #Francia, verso obbligo #greenpass per andare al ristorante - caiefrost98 : RT @isabbah: Il Ministro della Salute Veran annuncia che a partire dal 15/09 il personale sanitario non vaccinato non potrà lavorare e non… -