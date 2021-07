Covid, Crisanti: “Si possono creare nuove varianti più resistenti al vaccino” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il professore ordinario di microbiologia all’Universita di Padova mette in guardia sul rischio futuro: “A un passo da variante resistente a vaccini”. La variante Delta sta prendendo sempre più piede nel mondo e anche nel nostro Paese. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 12 luglio 2021) Il professore ordinario di microbiologia all’Universita di Padova mette in guardia sul rischio futuro: “A un passo da variante resistente a vaccini”. La variante Delta sta prendendo sempre più piede nel mondo e anche nel nostro Paese. Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RaiNews : #Covid, #Sileri: 'Entro 10 giorni #VarianteDelta prevalente'. #Crisanti: 'Variante Delta ad un passo dal diventare… - La7tv : #inonda Vaccini, la proposta di Andrea Crisanti: 'Levare la copertura sanitaria ai no vax che prendono il covid' - Adnkronos : Varianti covid, l’allarme di #Crisanti: “Vaccino non risolve tutto”. - LPincia : RT @rej_panta: Covid, 15 ragazze vaccinate rientrano dalla Spagna: positive. Chiedo a #Crisanti e #Bassetti che si pronunciano sui diritti… - antoniosignori : @ChimicoScettico io non so cos'ha detto Crisanti , so che la letalità del covid in questi 15 mesi in UK è stata del… -