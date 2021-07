Covid, Crisanti: "Decenni per liberarci del virus" (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - "Io prevedo una convivenza col virus abbastanza lunga". Parola di Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, a 'Newsroom Italia' su RaiNews24. "Consideriamo - ha evidenziato - che per eliminare un virus come quello del vaiolo ci sono voluti 40 anni e quello della poliomielite dopo 70 anni forse cominciamo a sperare di poterlo eliminare completamente. Quindi ci vuole molto tempo e dei vaccini estremamente efficaci". "Dobbiamo incoraggiare al massimo l'adesione alla vaccinazione, perché questa variante mette in pericolo tutto il lavoro fatto fino ad adesso", ha aggiunto. "Questa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - "Io prevedo una convivenza colabbastanza lunga". Parola di Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, a 'Newsroom Italia' su RaiNews24. "Consideriamo - ha evidenziato - che per eliminare uncome quello del vaiolo ci sono voluti 40 anni e quello della poliomielite dopo 70 anni forse cominciamo a sperare di poterlo eliminare completamente. Quindi ci vuole molto tempo e dei vaccini estremamente efficaci". "Dobbiamo incoraggiare al massimo l'adesione alla vaccinazione, perché questa variante mette in pericolo tutto il lavoro fatto fino ad adesso", ha aggiunto. "Questa è ...

RaiNews : #Covid, #Sileri: 'Entro 10 giorni #VarianteDelta prevalente'. #Crisanti: 'Variante Delta ad un passo dal diventare… - La7tv : #inonda Vaccini, la proposta di Andrea Crisanti: 'Levare la copertura sanitaria ai no vax che prendono il covid' - Adnkronos : Varianti covid, l’allarme di #Crisanti: “Vaccino non risolve tutto”. - SimonaCroisette : RT @RaiNews: Contagi da covid di nuovo in salita anche nel nostro Paese, spinti dalla diffusione della cosiddetta variante Delta. Condizion… - ErnestoPascucci : RT @RaiNews: Contagi da covid di nuovo in salita anche nel nostro Paese, spinti dalla diffusione della cosiddetta variante Delta. Condizion… -