Covid: Australia, 112 nuovi casi a Sydney in 24 ore (Di lunedì 12 luglio 2021) Continua a diffondersi il coronavirus a Sydney (Nuovo Galles del Sud) spinto dalla variante Delta che ha già provocato un morto sabato e ha fatto registrare ieri oltre 100 casi nonostante la più ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Continua a diffondersi il coronavirus a(Nuovo Galles del Sud) spinto dalla variante Delta che ha già provocato un morto sabato e ha fatto registrare ieri oltre 100nonostante la più ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Australia Covid: Australia, 112 nuovi casi a Sydney in 24 ore ...sabato e ha fatto registrare ieri oltre 100 casi nonostante la più grande città dell'Australia sia ... Una donna di 90 anni è la prima vittima della nuova ondata di Covid: la donna è morta poche ore dopo ...

Amplifon, sottoscritto accordo per l'acquisizione di Bay Audio in Australia ... primario operatore del hearing care in Australia. Il cash out ammonta a 550 milioni di dollari ... i ricavi sono stimati aumentare (anche alla luce dell'impatto della pandemia Covid) di circa il 30%. ...

Covid: Australia, 112 nuovi casi a Sydney in 24 ore - Oceania Agenzia ANSA Covid: Australia, 112 nuovi casi a Sydney in 24 ore (ANSA) - SYDNEY, 12 LUG - Continua a diffondersi il coronavirus a Sydney (Nuovo Galles del Sud) spinto dalla variante Delta che ha già provocato un morto sabato e ha fatto registrare ieri oltre 100 ...

