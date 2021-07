Covid | 888 nuovi casi in Italia e 13 morti

(Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 888 idi Coronavirus in(ieri 1.391) a fronte di 73.571 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell'1,21%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 13 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 7 registrati ieri.I guariti sono 1.529 e gli attuali positivi scendono a 40.426 (655 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 1,149, 15 in PIù rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 158 ricoverati (-3 unità) con 4ingressi. In isolamento domiciliare sono 39.119 persone. La regione con il maggior ...

Sonoi nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 503 in meno di ieri (erano stati 1.391). Cala però, come consuetudine all'inizio della settimana, anche il numero di tamponi ...commenta In Italia sono stati registratinuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 73.571 tamponi processati. Il tasso ..., proseguono a ritmo spedito le vaccinazioni nell'hub ...